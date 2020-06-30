دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد حرصها على تحقيق قفزة نوعيّة في العلاقات مع العراق





أكّد الأمين العامّ لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة نايف الحجرف حرص دول المجلس على تحقيق قفزة نوعيّة في العلاقات مع العراق لما يُمثّله من أهمّية وثقل كبير.



وذكر بيان لوزارة الخارجية ان , سفير العراق في المملكة العربيّة السعوديّة التقى الأمين العامّ لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة نايف الحجرف في مقرّ الأمانة العامّة".



وبحث الجانبان سُبُل تفعيل التعاون بين العراق والأمانة العامّة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة في المرحلة القادمة".



وأكّد الأمين العامّ دعم دول المجلس للعراق، وحرصها على تحقيق قفزة نوعيّة في العلاقات؛ لما يُمثّله العراق من أهمّية، وثقل كبير ".



من جانبه أكّدَ السفير حرص العراق على تطوير علاقاته مع الأمانة العامّة بما يُحقّق مصالح الشعب العراقيّ وشُعُوب دول الخليج".



وأشار الأمين العامّ إلى أنّه سيحرص على زيارة العراق، وجعلها من أولويّاته في المرحلة المقبلة.