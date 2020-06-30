​إصابة قائد بالحرس الثوري الإرهابي في تفجير جنوب شرق إيران

أعلن النائب في ” البرلمان ” الإيراني فدا حسين مالكي عن تفجیر استهدف سيارتين للحرس الثوری في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران.

وقال فدا حسين مالكي في تصريح ادلى به لوكالة انباء “فارس” في زاهدان اليوم الثلاثاء، ان التفجير اسفر فقط عن اصابة قائد الحرس الثوري بالمنطقة، نافيا اشاعة اسر عدد من افراد الحرس الثوري في هذه العملية .

وأضاف، ان الهجوم الارهابي الذي تعرضت له سيارتا الحرس الثوري لم يسفر عن وقوع ضحايا.

وتابع، ان الهجوم نفذته زمرة “جيش الظلم” ما يسمى بجيش العدل حين عبور سيارتين تابعتين للحرس الثوري في المنطقة.

وأضاف، ان الزمرة كانت قد زرعت عبوتين ناسفتين في الطريق انفجرت احداهما حين عبور سيارتين للحرس الثوري، ولم يسفر الانفجار عن وقوع ضحايا الا ان قائد الحرس الثوري في المنطقة اصيب بجراح.