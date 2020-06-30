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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 30 حزيران 2020 11:07 ص

الانواء الجوية تعلن توقعاتها لطقس اليومين المقبلين : الحرارة تقترب من نصف درجة الغليان

الأنواء
توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا مشمسا بدرجات حرارة أعلى من 45 درجة مئوية.
وذكر بيان للهيئة  ان طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون يوم غد الاربعاء سيكون مشمسا حارا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كم/س بمدى رؤية 8-10 كم.
وفي المنطقة الشمالية طقس مشمس والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة 5-10 كم/س بمدى رؤية 8-10 كم.
وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 26 درجة مئوية والعظمى 45 مئوية.
وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في كركوك وديالى 24 مئوية واعلاها في كربلاء المقدسة 30 درجة مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 38 درجة مئوية واعلاها في الناصرية والبصرة 48 درجة مئوية.
وأشار الى ان الاجواء تبقى على حالها يوم الخميس المقبل طقس مشمس ودرجات حرارة ضمن معدلاتها المسجلة في اليوم السابق.
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