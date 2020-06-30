ثلاثة معتقلين من ميليشيا كتائب حزب الله لم يتم إطلاق سراحهم

كشفت مصادر حكومية، اليوم الثلاثاء، أن 3 عناصر من المعتقلين من الفصائل المسلحة الموالية لإيران والذين تم القبض عليهم في الدورة، ما زالت تتحفظ عليهم الحكومة ولم يتم اطلاق سراحهم.

وأضافت المصادر، أنه "تم تحويل كل المعتقلين إلى قاضي ضمن هيئة الحشد الشعبي قبل اطلاق سراح قسم منهم، في حين تم الإبقاء على ثلاثة هم من أهم المطلوبين".

وأوضح أن "3 من العناصر الذين اعتقلوا خلال مداهمة الفجر، هم المطلوبون الاساسيون على خلفية قضية الصواريخ التي استهدفت قواعد أميركية ومقر السفارة في بغداد".

وأكد أن "الصور التي نشرتها كتائب حزب الله لم تظهر كافة المعتقلين البالغ عددهم 14"، لافتا إلى أن "هذا الفصيل الموالي لإيران أراد من خلال نشرها الإيحاء بتسجيل انتصارهم معنوي على الدولة في العراق".