"حقوق الانسان" يطالب بضرورة إصلاح النظام الصحي المنهار في البصرة

طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة” الحكومة المركزية بضرورة العمل على تعزيز وحماية الحقوق الأساسية ومنها الحق الكامل في الصحة وإصلاح النظام الصحي المتداعي .

ودعا المكتب في بيان له الى بإيجاد خطة وقائية رصينة لحث وتوعية ودعم الإفراد على الحماية الصحية للتعامل الصحيح مع فايروس كورونا لتقليل الإصابات والوفيات وعدم الاكتفاء بالحظر. مشيرا الى إعادة النظر في أوضاع الفقراء من الإفراد.

كما طالب المكتب الحكومة المركزية ببيان فاعلية ووصول العلاج الروسي من عدمه فضلا عن إيضاح فاعلية العلاج المكتشف من الأطباء العراقيين.

وطالب أيضا الحكومة المركزية بتسليم المستشفى التركي بشكل عاجل لحكومة البصرة المحلية لإمكانيتها على تأهيله.