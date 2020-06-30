برشلونة يعقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس

أعلن نادي برشلونة الإسباني، التوصل إلى اتفاق لبيع لاعب الوسط البرازيلي أرتور ميلو إلى يوفنتوس مقابل 72 مليون يورو (80.98 مليون دولار) والتعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش من بطل إيطاليا مقابل 60 مليونا.



وانضم أرتور (23 عاما) إلى برشلونة من غريميو في 2018 وخاض 72 مباراة في كل المسابقات.



وسيبقى اللاعب في كامب نو حتى نهاية موسم 2019-2020 الذي تم تمديده حتى أغسطس بسبب وباء كوفيد-19 قبل أن ينتقل إلى تورينو.



وقال برشلونة إن بيانيتش (30 عاما) سينتقل أيضا إلى كامب نو في نهاية الموسم وسيوقع عقدا لأربع سنوات يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 400 مليون يورو، مضيفا أن صفقة انتقاله تتضمن خمسة ملايين إضافية في صورة بنود أخرى.



ويلعب الدولي البوسني بيانيتش في يوفنتوس منذ 2016 وسبق له اللعب مع روما وأولمبيك ليون وميتز.



وستساعد هذه الصفقة برشلونة على تحقيق هدفه بالحصول على 70 مليون يورو إضافية من ايرادات بيع اللاعبين قبل 30 يونيو تماشيا مع الميزانية التي وافق عليها أعضاء النادي في أكتوبر الماضي والتي توقعت إيرادات بقيمة 124 مليون يورو من انتقالات اللاعبين.



ويتمتع برشلونة بأعلى إيرادات في كرة القدم العالمية، لكن أوضاعه المالية تضررت بشدة جراء الجائحة، مما أثر على مبيعات التذاكر ودخله من حقوق البث التلفزيوني ليضطر النادي لخفض أجور لاعبيه بنسبة 70 في المئة في إبريل.



وبعد انضمام أرتور إلى برشلونة من جريميو البرازيلي، توقع له الكثير من الخبراء أن يكون خليفة تشابي هرنانديز نجم النادي السابق، وأبدى ليونيل ميسي إعجابه بأوجه التشابه بين أرتور وتشابي.



لكن رغم البداية الواعدة، لعب أرتور 19 مباراة أساسيا فقط في الدوري، في أول مواسمه مع النادي إضافة إلى 14 مباراة هذا الموسم. وقال المدرب كيكي سيتين في وقت سابق هذا الشهر إن اللاعب لم يرتق لمستوى التوقعات.