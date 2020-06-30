إيران تسجل أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة منذ بدء الوباء

سجلت ايران خلال 24 ساعة الماضية أعلى معدل وفيات يومي بكورونا منذ بدء تفشيه.

فقد سجلت إيران، 162 حالة وفاة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا الجديد، متجاوزة بذلك رقمها القياسي السابق الذي كانت قد سجلته يوم 4 نيسان الماضي والبالغ 158 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، في بيان بثه التلفزيون الإيراني، إن وفيات إيران نتيجة الإصابة بفيروس كورونا بلغت في مجملها 10670 حالة وفاة، في حين بلغ عدد الإصابات بالفيروس بين الإيرانيين 225205 إصابة، وأشارت إلى أن عدد المتعافين بلغ 186180 شخصا.

وزاد العدد اليومي للإصابات والوفيات الجديدة في إيران بشدة في الأسبوع الماضي في أعقاب الرفع التدريجي للقيود التي بدأ فرضها في منتصف نيسان الماضي.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، عبر عن قلقه امس الاثنين من ارتفاع عدد الوفيات، وطالب المسؤولين الحكوميين باستخدام الكمامات ليكونوا قدوة يحتذى بها عند الشبان الإيرانيون.

من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، على موقعه الرسمي على الإنترنت، إن وضع الكمامات سيصبح إلزاميا في أماكن التجمع التي تحددها وزارة الصحة، وذلك اعتبارا من 5 تموز المقبل.