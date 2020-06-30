لجنة نيابية : الحكومة لاتمتلك رؤية اقتصادية .. واجراءاتها مثيرة للسخط



اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عدم وجود رؤية اقتصادية للحكومة باتجاه توفير الموارد الضرورية والايرادات التي ترفد الموازنة بالمال.



وقالت عضو اللجنة النائبة ندى شاكر في تصريح صحفي :" ان تحركات الحكومة وعدم سيطرتها على الموارد الاقتصادية ، اثارت سخط الشعب العراقي ، خاصة مايتعلق بالمنافذ الحدودية والقطاعات الانتاجية الاخرى وعدم اتخاذها اجراء مع الاقليم لاجباره على تسليم مابذمته من اموال للمركز".



واضافت :" ان الحكومة تدفع ملايين الدولارات لشراء وقود البنزين، في حين تبيع النفط بسعر منخفض جدا ، وهذا الامر معيب جدا ويدل على عدم وجود تخطيط ستراتيجي اقتصادي".



وشددت شاكر على :" ضرورة الاعتماد على سياسة اقتصادية مدروسة واستقطاب خبرات وكفاءات لتعديل مسار الخطط الاقتصادية التي تتبعها الحكومة وابعادها عن السياسة والتدخلات الداخلية والخارجية ".