محافظة اصبحت بؤرة لكورونا تتهم حكومة الكاظمي بتجاهل ازمتها





اتهم النائب عن محافظة ذي قار كاطع الركابي، الحكومة بتجاهل ازمة نقص قناني الاوكسجين في المحافظة التي تحولت لبؤرة تفشي فيروس كورونا ، بعد مئات الاصابات المتلاحقة.



وقال الركابي في تصريح صحفي :" لا يوجد أي اهتمام من الحكومة المركزية لوضع ذي قار " ، متسائلا : هل الحكومة اصبحت عاجزة عن توفير الاوكسجين لمستشفى يرقد فيه 500 مصاب بفيروس كورونا، ويتوفى فيه يوميا اكثر من 10 مصابين؟



واضاف :" ان وزير الصحة لم يكلف نفسه او من ينوب عنه زيارة المحافظة والوقوف على الواقع الصحي فيها ، خصوصا بعد حادثة الاعتداء على الكادر الطبي في مستشفى الحسين التعليمي " .



وبين، "نحن ، كنواب محافظة ذي قار ، طلبنا منذ 25 يوما لقاء رئيس الوزراء، الا ان الكاظمي لم يهتم وتجاهل الطلب، والغريب بالامر انه التقى باثنين من ذوي المهن الصحية بالمحافظة ، ولم يكلف نفسه لقاء المحافظ او مدير الصحة او المسؤولين بالمحافظة ".

