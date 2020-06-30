لماذا يطلب تحالف العامري استضافة الكاظمي في البرلمان ؟



كشف مصدر نيابي عن تقديم تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري طلبا لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البرلمان لمناقشته بعدة قضايا ، خاصة الامنية والصحية .



وقال المصدر في تصريح صحفي :" ان الاجتماع الذي عقد مساء الاحد بمنزل العامري ، والذي ضم عددا من قيادات تحالف الفتح وبعض القيادات السياسية الشيعية ، قرر دعوة رئيس الوزراء للاستضافة تحت قبة البرلمان".



واضاف :" ان المجتمعين ناقشوا التطورات الامنية الاخيرة ومدى خطورتها ، واعتبروها من الامور الصعبة وكادت تؤدي الى صدامات بين القوى الامنية ، الامر الذي يتطلب كشف الحقائق ".