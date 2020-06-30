نائب : رئيس برلمان سابق استحوذ على اموال مخصصة للنازحين



اتهم النائب عن "تحالف القوى" زياد الجنابي، رئيس برلمان سابق ، بالسيطرة على اموال قدمت لمساعدة النازحين .



وقال الجنابي في تصريح صحفي :" ان هذا الشخص تاجر بقضية النازحين من خلال حصوله على الاموال من اطراف ودول مختلفة ، باعتباره ممثلا عن اهل المحافظات التي عانت الاهمال وكونه احد قيادات الاحزاب الاسلامية المعروفة".



ولم يذكر الجنابي اسم الشخص المقصود ، لكنه اوضح :" انه استغل تلك الاموال لدعم حملته الانتخابية التي باءت بالفشل الذريع ".



وطالب الجهات ذات العلاقة بفتح تحقيق نزيه في موضوع استغلال النازحين ومعاناتهم لغرض الاستحواذ على الاموال واستخدامها لاغراض شخصية ..