بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 01 تموز 2020
آخر الأخبار
ادارة الطلبة بانتظار وعود التعليم العالي ضبط 24 كيلو غراما من المخدرات في السليمانية اعتقال الشخص المطلوب في عملية احتجاز عناصر ميليشيا كتائب حزب الله في بغداد ممثل حكومة اقليم كردستان في ايران مصاب بكورونا خشان : الكاظمي غير قادر على ادارة حوار صحفي .. فكيف سيدير الدولة ؟! علاوي يدعو لانشاء تحالف وطني لتحقيق هذه الاهداف ... العقابي : الحكومة لاتمتلك رؤية لحل الازمة الاقتصادية السكيني : المالكي اول من رسخ المحاصصة والدولة العميقة مطالبة برلمانية بارسال مكافحة الارهاب الى المنافذ الحدودية .. بشكل عاجل مقتل 10 إرهابيين بقصف لطيران التحالف الدولي في نينوى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 30 حزيران 2020 09:58 ص

نائب : رئيس برلمان سابق استحوذ على اموال مخصصة للنازحين

image1170x530cropped
نائب : رئيس برلمان سابق استحوذ على اموال مخصصة للنازحين

اتهم النائب عن "تحالف القوى"  زياد الجنابي،  رئيس برلمان سابق ، بالسيطرة على اموال قدمت لمساعدة النازحين .

وقال الجنابي في تصريح صحفي :" ان هذا الشخص تاجر بقضية النازحين من خلال حصوله على الاموال من اطراف ودول مختلفة ،  باعتباره ممثلا عن اهل المحافظات التي عانت الاهمال وكونه احد قيادات الاحزاب الاسلامية المعروفة".

ولم يذكر الجنابي اسم  الشخص المقصود ، لكنه اوضح :" انه  استغل تلك الاموال لدعم حملته الانتخابية التي باءت بالفشل الذريع ".

وطالب الجهات ذات العلاقة بفتح تحقيق نزيه في موضوع استغلال النازحين ومعاناتهم لغرض الاستحواذ على الاموال واستخدامها لاغراض شخصية ..
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
86453003_2701392859979170_3761576037654200320_n

ادارة الطلبة بانتظار وعود التعليم العالي 01 تموز 2020 10:05 ص

04-2

ضبط 24 كيلو غراما من المخدرات في السليمانية 01 تموز 2020 10:04 ص

قوات مكافحة الارهاب

اعتقال الشخص المطلوب في عملية احتجاز عناصر ميليشيا كتائب حزب الله في بغداد 01 تموز 2020 10:04 ص

53062020_73122018_139303261340246353012764

ممثل حكومة اقليم كردستان في ايران مصاب بكورونا 01 تموز 2020 10:03 ص

kk (1)

خشان : الكاظمي غير قادر على ادارة حوار صحفي .. فكيف سيدير الدولة ؟! 01 تموز 2020 10:01 ص

517744Image1

علاوي يدعو لانشاء تحالف وطني لتحقيق هذه الاهداف ... 01 تموز 2020 10:00 ص

EXlOnfQXkAAOE8L

العقابي : الحكومة لاتمتلك رؤية لحل الازمة الاقتصادية 01 تموز 2020 09:59 ص

نوري-المالكي

السكيني : المالكي اول من رسخ المحاصصة والدولة العميقة 01 تموز 2020 09:58 ص

التعليقات