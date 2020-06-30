خشان : الكاظمي لا يختلف عن عبد المهدي سوى بـ " الوزن" !!



وصف النائب المستقل باسم خشان ، قرارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بانها :" اعلامية ولا اثر لها على ارض الواقع ".



وقال خشان في تصريح صحفي :" ان حكومة الكاظمي لا تمتلك اي قرارات حقيقية على جميع الاصعدة ، من بينها الجانبان الاقتصادي والصحي" ، لافتا الى :" ان القرارات التي اتخذت من قبل الكاظمي هي اعلامية ولا اثر لها على ارض الواقع ".



واضاف :" ان حكومة الكاظمي تعمل بشكل اعلامي ، وليس خدميا يخلص المواطنين من الازمة الاقتصادية الراهنة" ، مبينا :" ان الكاظمي شبيه برئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ، ولا يختلف عنه سوى بوزن جسده" ، على حد تعبيره .