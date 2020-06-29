بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 01 تموز 2020
آخر الأخبار
ادارة الطلبة بانتظار وعود التعليم العالي ضبط 24 كيلو غراما من المخدرات في السليمانية اعتقال الشخص المطلوب في عملية احتجاز عناصر ميليشيا كتائب حزب الله في بغداد ممثل حكومة اقليم كردستان في ايران مصاب بكورونا خشان : الكاظمي غير قادر على ادارة حوار صحفي .. فكيف سيدير الدولة ؟! علاوي يدعو لانشاء تحالف وطني لتحقيق هذه الاهداف ... العقابي : الحكومة لاتمتلك رؤية لحل الازمة الاقتصادية السكيني : المالكي اول من رسخ المحاصصة والدولة العميقة مطالبة برلمانية بارسال مكافحة الارهاب الى المنافذ الحدودية .. بشكل عاجل مقتل 10 إرهابيين بقصف لطيران التحالف الدولي في نينوى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 29 حزيران 2020 08:57 م

14 ألف عسكري ينقلبون على بشار الأسد.. الفيلق الخامس يمزق صور السفاح(تفاصيل)

الفيلق الخامس في سوريا

مراقبون: بوادر انقلاب عسكري يطيح برأس سفاح البعث
خبراء: الفيلق الخامس المدعوم من روسيا سيصطدم قريبًا بالفرقة الرابعة التي يديرها ماهر الأسد
دمشق على صفيح ساخن وقيصر يدمرّ مفاصل النظام الإرهابي

قال خبراء، إن ما تردد على نطاق واسع، بأن عناصر من الفيلق الخامس الروسي في سوريا، أقدمت على تمزيق صور بشار الأسد، يؤكد أن هناك بوادر انقلاب عسكري كبير عليه الفترة القادمة. وشددوا أن الفيلق الروسي الخامس قوة لا يستهان بها ويضم ما لايقل عن 14 ألف عنصر تديرهم روسيا على الأرض.     
وكانت تقارير، واردة من محافظة درعا جنوب سوريا، وفق ما نشر في "الحرة" و"إرم نيوز" أكدت بأن عناصر من "الفيلق الخامس"، المدعوم من روسيا، مزقوا صور رئيس النظام السوري بشار الأسد، احتجاجا على مقتل عنصرين اثنين من الفيلق بعد اشتباكات مع حاجز تابع لأمن الدولة السوري في المنطقة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن بلدة صيدا، في ريف درعا، شهدت توترا أمنيا على خلفية قيام مسلحين من اللواء الثامن التابع لـ ”الفيلق الخامس“ المدعوم من قِبل روسيا، بتمزيق صور الأسد، بعد مقتل عنصرين من الفيلق. ووثّق المرصد السوري، وفاة أحد عناصر "الفيلق الخامس"، وهو من أبناء بلدة صيدا في الريف الشرقي لمحافظة درعا، متأثراً بجراحه التي أُصيب بها السبت الماضي، خلال الاشتباكات بين الفيلق وحاجز تابع لأمن الدولة السوري في بلدة محجة، والتي كانت تسببت في مقتل عنصر آخر.


في السياق ذاته، خرجت مظاهرة شعبية في مدينة طفس في ريف درعا، طالب المتظاهرون خلالها بإسقاط النظام، وإخراج الميليشيات الإيرانية وميليشيا حزب الله اللبناني من البلاد.
وقال خبراء إن تمزيق صور الأسد، ومقتل عناصر من ”الفليق الخامس“، تمثل خطوة تصعيدية قد تنذر بمواجهة عسكرية مباشرة بين "الفيلق الخامس" المدعوم من روسيا، من جهة، وبين "الفرقة الرابعة" التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، والمحسوب على إيران، من جهة ثانية. وتحتدم المنافسة بين ”الفيلق الخامس“ و“الفرقة الرابعة“ التابعة للجيش السوري الحكومي، في إطار الصراع الروسي الإيراني على النفوذ في سوريا. 


وكانت موسكو، أصدرت أوامر تقضي بسحب جميع حواجز "الفرقة الرابعة" المنتشرة في سوريا، ومن ضمنها الحواجز الموجودة في درعا، لكن ماهر الأسد رفض الأوامر، غير أن روسيا مصممة على ذلك عبر تقوية نفوذ ”الفيلق الخامس“ عبر عمليات تجنيد متصاعدة بإغراءات مادية. وحظيت ”الفرقة الرابعة“، التي يقودها ماهر الأسد، بنفوذ واسع، وسطوة غير محدودة خلال سنوات الأزمة السورية، نظرا إلى الدور الكبير الذي لعبته في إخماد الاحتجاجات التي عمت البلاد في العام 2011. أما معظم مسلحي ”الفيلق الخامس“ فينتمون إلى فصائل المعارضة السورية المسلحة التي كانت تنشط في الجنوب السوري، واضطرت إلى إجراء تسويات مع الحكومة السورية، وفي حين ذهب بعض أولئك المسلحين إلى شمال البلاد، فضل آخرون البقاء، وانضم بعضهم لاحقا إلى ”الفليق الخامس“.
ويعد تشكيل الفيلق الخامس، نوفمبر 2016 علامة فارقة في مسار التدخل العسكري الروسي في سوريا، فقد أعطت هذه الخطوة دلالة واضحة على أن موسكو، لن تكتفي بدعم الفرق العسكرية للنظام السوري والتشكيلات المرتبطة بإيران من الجو، وإنما تفكر بأبعد من ذلك، أي قيادة العمليات البرية، والإشراف عليها بشكل مباشر، دون الحاجة للاعتماد على التشكيلات التي تُديرها إيران. وأصبح الفيلق الخامس منذ تأسيسه الذراع الروسية العسكرية على الأرض، حيث ارتبط مباشرة بقاعدة حميميم، وبات يتحرك بموجب القرار الروسي، وبشكل منفصل عن وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري. واستلهم الفيلق في تأسيسه نموذج الحشد الشعبي العراقي بطريقة واضحة، مع غياب العنصر الأيديولوجي الذي طبع الحشد. وقُدرت أعداد الفيلق الخامس في الأشهر الأولى لتأسيسه بقرابة 10 آلاف مقاتل، ومع انتهاء عام 2018 والتحاق تشكيلات عسكرية كاملة بالفيلق كانت ضمن معسكر الجيش الحر، تقدر أعداده حالياً بحوالي 14 ألف مقاتل متوزعين في درعا والقنيطرة وريف دمشق وريف حماة وريف اللاذقية وريف حمص. كما زودت روسيا الفيلق بعشرات الدبابات من طراز "T62"، ومدرعات BMP1، بالإضافة إلى سيارات ناقلة للجند من نوع "زيل"، وعربات متطورة محملة بصواريخ من طراز كورنيت بعيدة المدى، تصل مسافتها إلى 8 كيلومتر، تعطي الفيلق القدرة على استهداف طرقات الامداد خلال العمليات العسكرية.
وبهذا الشكل تتزايد التوقعات، عن صدام عسكري حاد في سوريا الفترة القادمة وبوادر انقلاب عسكري على الأسد
أ.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
تحالف القوى

بيان لتحالف القوى في الذكرى المئوية لثورة العشرين: استلهام دروس التاريخ لتعزيز وحدة الشعب العراقي 01 تموز 2020 09:50 ص

خامنئي ورفسنجاني

مدفعية ابنة رفسنجاني: النظام الإيراني لم يعد ثوريا ولا دينيا والأمور خرجت عن السيطرة 01 تموز 2020 03:33 ص

ميليشيا النجباء الارهابية

بسبب رعونة الكاظمى.. ميليشيا النجباء الإرهابية على خطى كتائب حزب الله: القادم خطير 01 تموز 2020 01:29 ص

كتائب حزب الله العراق

دهس هيبة الدولة وضرب القضاء العراقي في مقتل.. تداعيات "خنوع الكاظمي لكتائب حزب الله الإرهابية" 01 تموز 2020 12:12 ص

الحرس الثوري الايراني الارهابي

صفعة سعودية وأممية على وجه إيران: لا تهدد المنطقة فقط ولكن العالم بأسره 30 حزيران 2020 11:34 م

انفجار طهران

هل هو الغاز الطبيعي أيضا؟ انفجارات قوية تهز طهران وتطال مواقع عسكرية ومشبوهة والفاعل مجهول 30 حزيران 2020 10:03 م

الاقليم العربي في العراق

"الإقليم العربي" في العراق حق مشروع يكفله الدستور وتتصدى له إيران وميليشياتها 30 حزيران 2020 09:06 م

قطر وليبيا

تجفيف المنابع .. العالم ينتفض ضد إرهاب قطر وتمويلاتها المشبوهة للميليشيات 30 حزيران 2020 04:24 م

التعليقات