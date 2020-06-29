الصحة تسجل 1749 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق.
فقد تم فحص 11172 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 532120 .
- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم 1749 إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 241
بغداد / الكرخ 184
مدينة الطب 2
النجف 87
السليمانية 95
أربيل 40
دهوك 4
كربلاء 84
كركوك 50
ديالى 57
واسط 56
بابل 82
البصرة 218
ميسان 124
الديوانية 138
ذي قار 200
الأنبار 5
نينوى 12
صلاح الدين 50
المثنى 20
- الشفاء: 1852 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 292
بغداد الكرخ 461
النجف 48
السليمانية 14
أربيل 27
كركوك 31
كربلاء 57
ديالى 66
واسط 240
البصرة 127
ميسان 114
بابل 30
ذي قار 163
الديوانية 16
الأنبار 91
نينوى 21
صلاح الدين 33
المثنى 21
- الوفيات 83 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 19
بغداد الكرخ 8
مدينة الطب 6
النجف 1
السليمانية 4
اربيل 2
كربلاء 3
كركوك 3
ديالى 7
واسط 5
البصرة 6
ميسان 6
بابل 3
الديوانية 1
ذي قار 4
الأنبار 1
المثنى 1
صلاح الدين 3
مجموع الإصابات : 47151
مجموع حالات الشفاء : 22974
الراقدين الكلي: 22338
الراقدين في العناية المركزة: 336
مجموع الوفيات: 1839