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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 29 حزيران 2020 04:49 م

الصحة تسجل 1749 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة

كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق.

فقد تم فحص 11172 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 532120 .

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم  1749 إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة   241         
بغداد / الكرخ     184
مدينة الطب        2
النجف 87
السليمانية           95
أربيل                40
دهوك               4               
كربلاء             84
كركوك              50
ديالى                57
واسط                56
بابل                82            
البصرة            218
ميسان              124
الديوانية             138
ذي قار               200
الأنبار              5
نينوى              12
صلاح الدين       50
المثنى                20
- الشفاء:  1852  حالة،  وكما يلي:
بغداد الرصافة   292
بغداد الكرخ     461     
النجف            48
السليمانية      14         
أربيل          27    
كركوك      31
كربلاء        57
ديالى          66
واسط          240
البصرة       127
ميسان         114
بابل           30
ذي قار        163
الديوانية      16 
الأنبار        91 
نينوى       21
صلاح الدين   33
المثنى      21

- الوفيات  83     حالة  وكما يلي :
بغداد الرصافة   19
بغداد الكرخ     8
مدينة الطب      6
النجف          1
السليمانية       4
اربيل             2       
كربلاء          3
كركوك         3
ديالى            7
واسط          5
البصرة        6
ميسان        6
بابل          3  
الديوانية       1
ذي قار        4
الأنبار         1
المثنى        1  
صلاح الدين    3
مجموع الإصابات :  47151
مجموع حالات الشفاء : 22974
الراقدين الكلي:      22338
الراقدين في العناية المركزة: 336
مجموع الوفيات:   1839

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