الصحة تسجل 1749 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق.

فقد تم فحص 11172 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 532120 .

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم 1749 إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 241

بغداد / الكرخ 184

مدينة الطب 2

النجف 87

السليمانية 95

أربيل 40

دهوك 4

كربلاء 84

كركوك 50

ديالى 57

واسط 56

بابل 82

البصرة 218

ميسان 124

الديوانية 138

ذي قار 200

الأنبار 5

نينوى 12

صلاح الدين 50

المثنى 20

- الشفاء: 1852 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 292

بغداد الكرخ 461

النجف 48

السليمانية 14

أربيل 27

كركوك 31

كربلاء 57

ديالى 66

واسط 240

البصرة 127

ميسان 114

بابل 30

ذي قار 163

الديوانية 16

الأنبار 91

نينوى 21

صلاح الدين 33

المثنى 21



- الوفيات 83 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 19

بغداد الكرخ 8

مدينة الطب 6

النجف 1

السليمانية 4

اربيل 2

كربلاء 3

كركوك 3

ديالى 7

واسط 5

البصرة 6

ميسان 6

بابل 3

الديوانية 1

ذي قار 4

الأنبار 1

المثنى 1

صلاح الدين 3

مجموع الإصابات : 47151

مجموع حالات الشفاء : 22974

الراقدين الكلي: 22338

الراقدين في العناية المركزة: 336

مجموع الوفيات: 1839



