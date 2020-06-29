بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 01 تموز 2020
آخر الأخبار
ادارة الطلبة بانتظار وعود التعليم العالي ضبط 24 كيلو غراما من المخدرات في السليمانية اعتقال الشخص المطلوب في عملية احتجاز عناصر ميليشيا كتائب حزب الله في بغداد ممثل حكومة اقليم كردستان في ايران مصاب بكورونا خشان : الكاظمي غير قادر على ادارة حوار صحفي .. فكيف سيدير الدولة ؟! علاوي يدعو لانشاء تحالف وطني لتحقيق هذه الاهداف ... العقابي : الحكومة لاتمتلك رؤية لحل الازمة الاقتصادية السكيني : المالكي اول من رسخ المحاصصة والدولة العميقة مطالبة برلمانية بارسال مكافحة الارهاب الى المنافذ الحدودية .. بشكل عاجل مقتل 10 إرهابيين بقصف لطيران التحالف الدولي في نينوى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 29 حزيران 2020 04:07 م

استهداف منزل ناشط مدني في الناصرية بعبوة صوتية

انفجار
كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين ، عن استهداف منزل ناشط مدني في مدينة الناصرية بعبوة صوتية .

وقال المصدر، في تصريح صحفي، إن منزل أحد الناشطين في التظاهرات الواقع في شارع عشرين وسط الناصرية ، استهدف فجر اليوم ، بعبوة صوتية محلية الصنع.

ولفت إلى أن الانفجار تسبب بأضرار مادية دون أن يخلف أي خسائر بشرية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
التحالف الدولي

مقتل 10 إرهابيين بقصف لطيران التحالف الدولي في نينوى 01 تموز 2020 09:54 ص

جيش-صدام

إطلاق سراح ثاني قائد في جيش صدام حسين خلال 24 ساعة 30 حزيران 2020 02:32 م

القوات الأمنية

وزارة الدفاع ترسل تعزيزات عسكرية إلى ديالى 29 حزيران 2020 03:22 م

مجلس القضاء الاعلى

القضاء يوجّه بتشديد الإجراءات القانونية بحق المعتدين على الملاكات الطبية 29 حزيران 2020 02:32 م

مؤيد اللامي

اللامي: الاعتداء على الاطباء قمة الجهل وعدم الشعور بالمسؤولية الاخلاقية والوطنية معا 29 حزيران 2020 02:30 م

عصابة

الاطاحة بعصابة تتاجر بالحشيشة في بغداد 28 حزيران 2020 02:06 م

المحلل السياسي والأمني هشام الهاشمي

الهاشمي :الحكومة ردعت خلايا الكاتيوشا بعد ان تمردت على الدولة 28 حزيران 2020 02:02 م

واسط

الشرطة تفتح تحقيقاً عاجلاً لمعرفة ملابسات اغتيال ضابط بشرطة قضاء الحي في واسط 28 حزيران 2020 12:00 م

التعليقات