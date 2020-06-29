استهداف منزل ناشط مدني في الناصرية بعبوة صوتية

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين ، عن استهداف منزل ناشط مدني في مدينة الناصرية بعبوة صوتية .
وقال المصدر، في تصريح صحفي، إن منزل أحد الناشطين في التظاهرات الواقع في شارع عشرين وسط الناصرية ، استهدف فجر اليوم ، بعبوة صوتية محلية الصنع.
ولفت إلى أن الانفجار تسبب بأضرار مادية دون أن يخلف أي خسائر بشرية.
وقال المصدر، في تصريح صحفي، إن منزل أحد الناشطين في التظاهرات الواقع في شارع عشرين وسط الناصرية ، استهدف فجر اليوم ، بعبوة صوتية محلية الصنع.
ولفت إلى أن الانفجار تسبب بأضرار مادية دون أن يخلف أي خسائر بشرية.