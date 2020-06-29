استهداف منزل ناشط مدني في الناصرية بعبوة صوتية

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين ، عن استهداف منزل ناشط مدني في مدينة الناصرية بعبوة صوتية .



وقال المصدر، في تصريح صحفي، إن منزل أحد الناشطين في التظاهرات الواقع في شارع عشرين وسط الناصرية ، استهدف فجر اليوم ، بعبوة صوتية محلية الصنع.



ولفت إلى أن الانفجار تسبب بأضرار مادية دون أن يخلف أي خسائر بشرية.