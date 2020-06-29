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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 29 حزيران 2020 03:51 م

قوات الحرس الثوري تسيطر على منفذ البو كمال الحدودي وتجبر الأهالي على الانتساب لميليشياتها

قوات إيران في سوريا
ذكرت وسائل إعلام سورية، أن قوات الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، تسيطر على منفذ البو كمال الحدودي وتجبر الأهالي على الانتساب لميليشياتها.

وأشارت تلك الوسائل إلى أن "قيادة الحرس الثوري الإيراني، افتتحت معسكراً للمنتسبين الجدد من أبناء المنطقة في البوكمال، وخصّصته للعائدين إلى المنطقة في الآونة الأخيرة".

وأوضحت، أن "الحرس الثوري سمح للنازحين في المحافظات السورية الأخرى من أبناء البوكمال وريفها، بالعودة إلى منازلهم، بهدف تنسيب أبنائهم، وضمّهم للقتال في صفوفها مع العلم أن المنطقة باتت شبه خالية من السكان الذين نزحوا من قراهم وبلداتهم على دفعات منذ عام 2014، الذي شهد النزوح الأكبر بسبب سيطرة تنظيم "داعش" على المنطقة".

وأضافت "في نهاية عام 2017، شهدت المنطقة نزوحاً باتجاه مناطق "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) شمال نهر الفرات، مع تقدم المليشيات الإيرانية على حساب داعش".

وتابعت أن "إيران تضع يدها على معبر البوكمال الحدودي الذي يربط بين سوريا والعراق، والذي افتتح في تشرين الأول الماضي، بعد أكثر من 7 سنوات على إغلاقه".

من جانبه، أكد موقع "دير الزور 24" الإخباري أخيراً، أن "المليشيات الإيرانية أجبرت الفرقة الـ11 التابعة لقوات النظام يوم الخميس الماضي، على إزالة حواجز لها على مدخل البوكمال".

واشار إلى أن "هذه المليشيات منعت مليشيا "لواء القدس" المدعوم من روسيا من إقامة مقرات له داخل المدينة. وأكد أن المليشيات الإيرانية "تسلمت إدارة مدينة البوكمال بشكل كامل"، وفق الموقع المذكور".


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