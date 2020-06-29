بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 01 تموز 2020
آخر الأخبار
ادارة الطلبة بانتظار وعود التعليم العالي ضبط 24 كيلو غراما من المخدرات في السليمانية اعتقال الشخص المطلوب في عملية احتجاز عناصر ميليشيا كتائب حزب الله في بغداد ممثل حكومة اقليم كردستان في ايران مصاب بكورونا خشان : الكاظمي غير قادر على ادارة حوار صحفي .. فكيف سيدير الدولة ؟! علاوي يدعو لانشاء تحالف وطني لتحقيق هذه الاهداف ... العقابي : الحكومة لاتمتلك رؤية لحل الازمة الاقتصادية السكيني : المالكي اول من رسخ المحاصصة والدولة العميقة مطالبة برلمانية بارسال مكافحة الارهاب الى المنافذ الحدودية .. بشكل عاجل مقتل 10 إرهابيين بقصف لطيران التحالف الدولي في نينوى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 29 حزيران 2020 03:44 م

الموسوي: لازالت أزمة انتشار كورونا في اتساع من دون وجود ردود أفعال ورؤىً ناهضة

جواد-الموسوي

أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، اليوم الاثنين، أن لجنته أشرت على الحكومة عدم ايلائها الازمة الصحية الخانقة التي يمر بها البلد الاهتمام المناسب والاولوية المتقدمة في سُلَّم أولوياتها وعدم قيامها.

وقال الموسوي في بيان، لازالت أزمة انتشار الوباء في اتساع من دون وجود ردود أفعال ورؤىً ناهضة واستراتيجية علمية واضحة من قبل الحكومة، و لازالت لجنة الصحة والبيئة النيابية ( وهي الجهة الرقابية المختصة ) لا تُشرَك في عملية صنع القرار في مجال اختصاصها وعملها الى حدِ عجزها عن تحقيق لقاء دعت اليه مراراً مع رئيس الوزراء ومن دون نتيجة مع شديد الأسف ".

وأضاف، "اننا في لجنة الصحة والبيئة النيابية نؤشر على الحكومة عدم ايلائها الازمة الصحية الخانقة التي يمر بها شعبنا الصابر الاهتمام المناسب والاولوية المتقدمة في سُلَّم اولوياتها وعدم قيامها وتقصيرها بتحشيد كل امكانياتها الحكومية بوزاراتها المختلفة لمواجهة هذا الوباء القاتل لأبناء شعبنا الغالي".

وأكد أن "الحال في مواجهة هذا الوباء اذا استمر كما هو الان فلن يكون بوسع احد دفعِ اثاره على حاضر البلاد ومستقبله وستتحمل الحكومة مسؤوليتها امام الشعب وامام التاريخ".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
86453003_2701392859979170_3761576037654200320_n

ادارة الطلبة بانتظار وعود التعليم العالي 01 تموز 2020 10:05 ص

04-2

ضبط 24 كيلو غراما من المخدرات في السليمانية 01 تموز 2020 10:04 ص

قوات مكافحة الارهاب

اعتقال الشخص المطلوب في عملية احتجاز عناصر ميليشيا كتائب حزب الله في بغداد 01 تموز 2020 10:04 ص

53062020_73122018_139303261340246353012764

ممثل حكومة اقليم كردستان في ايران مصاب بكورونا 01 تموز 2020 10:03 ص

kk (1)

خشان : الكاظمي غير قادر على ادارة حوار صحفي .. فكيف سيدير الدولة ؟! 01 تموز 2020 10:01 ص

517744Image1

علاوي يدعو لانشاء تحالف وطني لتحقيق هذه الاهداف ... 01 تموز 2020 10:00 ص

EXlOnfQXkAAOE8L

العقابي : الحكومة لاتمتلك رؤية لحل الازمة الاقتصادية 01 تموز 2020 09:59 ص

نوري-المالكي

السكيني : المالكي اول من رسخ المحاصصة والدولة العميقة 01 تموز 2020 09:58 ص

التعليقات