إنتر ميلان الإيطالي يقترب من الحصول على خدمات النجم المغربي أشرف حكيمي

أفادت تقارير صحفية، بأن إنتر ميلان الإيطالي اقترب من الحصول على خدمات النجم المغربي، أشرف حكيمي، الذي يلعب بصفوف بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة من ريال مدريد.



ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن إنتر ميلان وافق على جميع التفاصيل الخاصة بضم حكيمي، مشيرة إلى أن ريال مدريد لن يضع شرطا ينص على إعادة الشراء.



وأضافت أنه من المتوقع أن يطير حكيمي إلى إيطاليا في الساعات القليلة المقبلة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكدة أن الإعلان الرسمي عن الصفقة قد يكون يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين.



وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 40 مليون يورو بالإضافة إلى ما يصل إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات.



ومن المتوقع أن يوقع حكيمي على عقد لمدة 5 سنوات، فيما سيحصل على 5 ملايين يورو بالإضافة للمكافآت.









