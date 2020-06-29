وزارة الدفاع ترسل تعزيزات عسكرية إلى ديالى

كشف مصدر عسكري في ديالى، اليوم الاثنين، موافقة وزارة الدفاع على إرسال تعزيزات عسكرية إلى شمالي ناحية جلولاء لمعالجة التردي الأمني والهجمات المستمرة التي تطال عدة قرى شمالي الناحية.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن قوات قتالية ستصل أطراف ناحية جلولاء قريبا لإسناد قوات الامن وتطهير عدة قرى وبساتين تخضع لهجمات داعش منذ عدة سنوات.

وبين أن القوات ستمسك أطراف جلولاء والقرى الزراعية لإعادة النشاط الزراعي وإنقاذ آلاف الدوانم من البساتين المعرضة للهلاك بسبب وجود بؤر داعش.

وأضاف وزارة الدفاع وضعت خطة محكمة بالتنسيق مع مسؤولي ديالى والقيادات الأمنية لمعالجة ملف شمالي جلولاء وانهاء الهجمات والحوادث الإرهابية التي تستهدف القرى الزراعية والقطعات الامنية بشكل مستمر.

يذكر أن مناطق "شمالي جلولاء" تشهد اضطرابا امنيا منذ اكثر عامين بعد تسلل عناصر تنظيم داعش الفارة من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.



