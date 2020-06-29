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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 29 حزيران 2020 02:48 م

خبير قانوني : التعيينات الخاصة لايمكن ان تكون مطلقة لرئيس الوزراء

علي التميمي

اكد الخبير القانوني علي التميمي:" ان التعيينات الخاصة وفق الدستور العراقي ، لا يمكن ان تكون مطلقة لرئيس الوزراء بل هي مقيدة بموافقة البرلمان ".

وقال التميمي في تصريح صحفي :" هناك فرق بين الحكومة والدولة ، فالحكومة جزء من مؤسسات الدولة ،  والدولة عبارة عن مجموعة مؤسسات بالطول والعرض ، وان الحكومات تتغير لكن الدول باقية " ، مشيرا الى :" ان  النظام البرلماني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وفق الدستور العراقي المادة ٤٧ ، فلا تداخل في الصلاحيات".

واوضح  انه :" لا يمكن  ان تكون التعيينات الخاصة  مطلقة لرئيس الوزراء ، لانها مقيدة بالمادتين  ٦١ و٨٠ من الدستور ، لان هناك فرقا بين صلاحيات رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي ورئيس الوزراء في النظام البرلماني ، لذا لا يمكن ان  تكون التعيينات الخاصة وفق الدستور العراقي مطلقة لرئيس الوزراء بل هي مقيدة بموافقة البرلمان ، ولا يحق له التدخل في القضاء لان ذلك يخالف الدستور بشكل قاطع ، كما لا يحق له التدخل في صلاحيات الاقاليم والمحافظات لانها محكومة بالدستور والقوانين الخاصة" .

يذكر ان رئيس الوزراء اصدر عدة اوامر بتعيين مدراء عامين في الفترة الاخيرة ،  كما حصر تغيير وتدوير وتعيين الدرجات الخاصة به.

ف.ا

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