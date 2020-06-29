مقررة البرلمان : الجلسات يمكن عقدها الكترونيا ..والجلسة المقبلة لم يحدد موعدها



اكدت مقررة مجلس النواب خديجة علي، ان بالامكان عقد جلسات البرلمان الكترونيا.



وقالت علي في تصريح صحفي : "بالامكان عقد جلسات مجلس النواب الكترونيا لبحث التحديات التي تواجه العراق ، خاصة الصحية والاقتصادية"، مبينة :" ان الجلسات الاخيرة عقدت بشكل مباشر وبوجود اكثر من ١٧٠ نائبا ، وهذا دليل على وعي هيئة رئاسة البرلمان واحساس النواب بانهم امام مسؤولية وطنية لمواجهة جائحة كورونا المتفشية بسرعة البرق الان".



وشددت على :" ضرورة تحقيق الاجراء المناسب لجميع القرارات التي يحتاجها وضع البلد".



لكنها اشارت الى انه "لغاية الان لم يتم تحديد موعد عقد جلسة البرلمان المقبلة".



ف.ا