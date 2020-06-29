سائرون : امام الكاظمي ثلاثة اشهر للبدء بالخطوات الاصلاحية

اعلن النائب عن تحالف " سائرون" صباح العكيلي، عن منح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مهلة ثلاثة اشهر للبدء بالخطوات الاصلاحية.



وقال العكيلي في تصريح صحفي :" ان تحالف سائرون ينتظر نتائج عملية على الارض ضمن اطار واقعي ومنظم ، ولا ينتظر شعارات مستقبلية للشروع بالاصلاحات "، لافتا الى انه :" لغاية الان لم يتحقق شيء من البرنامج الحكومي الذي التزم الكاظمي بتطبيقه ".



واوضح انه :" يجب التعامل مع ملف الاصلاحات بصورة واقعية عبر آلية عمل وفق البرنامج الحكومي "، مبينا :" ان نتائج تقييم البرنامج الحكومي ستكون بعد المهلة المحددة له من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والملتزمين بها في سائرون ، ولكل حادث حديث بعدها ".

ف.ا