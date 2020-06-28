قوارب الإرهاب الإيراني على السواحل السعودية.. خطأ فادح سيدفع خامنئي ثمنه

مراقبون: لم تتضح بعد أبعاد المحاولة الإجرامية لقوارب إيران



في ضربة قوية، من جانب قوات حرس الحدود السعودي، تمكن الجنود السعوديون، من إجبار ثلاثة قوارب إيرانية مطاطية، من طردها خارج المياه السعودية بعدما تسللت داخلها، وأعلن حرس الحدود السعودي، أنه أجبر ثلاثة قوارب إيرانية على العودة بعدما دخلت إلى المياه السعودية، وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن رصد هذه القوارب الإيرانية، جرى الخميس الماضي، وأورد المتحدث باسم حرس الحدود السعودي، أنه بعد رصد القوارب الإيرانية، جرت متابعتها على الفور ووجهت إليها إنذارات متكررة بالتوقف، لكنها رفضت التجاوب. وأضاف أنه وفقا للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب، بإطلاق طلقات تحذيرية، وهو ما أجبرها على أن تعود أدراجها.



وأكد المتحدث أن حرس الحدود السعودي، لن يسمح بأي تجاوزات في مياه المملكة العربية السعودية، وطالما تحاول الزوارق الإيرانية التحرش بالسفن الأجنبية في مياة الخليج العربي. وكانت قد حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، البحارة الإيرانيين وزوراق مليشيا الحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج العربي من الاقتراب من السفن الأمريكية، في مايو الماضي.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن السفن المسلحة التي تقترب لمسافة 100 متر، ربما تفسر على أنها تهديد وتواجه إجراءات دفاعية قانونية من قبل سفن البحرية الأمريكية. وأصدر الرئيس ترامب في أبريل 2019 الماضي، تعليمات للبحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية تتحرش بالسفن الأمريكية وتدميرها على الفور.

وفي الوقت، الذي لم تتضح فيه أبعاد هذه المحاولة العدوانية من جانب القوارب الإيرانية، قال خبراء: إن إيران ستدفع ثمنا فادحا لهذه المحاولة الإجرامية بوسائل شتى.

أ.ي