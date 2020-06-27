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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 27 حزيران 2020 04:47 م

الفتلاوي: الكاظمي ارتكب خطأ كبيرا بتغيير علاوي

الكاظمي

حمل النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزارة الصحة مسؤولية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن الكاظمي ارتكب خطأ كبير خلال إيقاف عمل خلية الأزمة التي كانت برئاسة وزير الصحة السابق.

وأشار إلى أن وزير الصحة السابق كان من المفترض أن يبقى ضمن كابينة الكاظمي كونه لديه رؤية بمواجهة كورونا وتغييره هو السبب بتخبط القرارات الصحية.

وأضاف أن الكاظمي ووزارة الصحة يتحملان مسؤولية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا كون الكاظمي لم ينجح بادرة الأزمة، داعيا لجنة الصحة والسلامة إلى فرض الحظر الشامل بشكل سريع.

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