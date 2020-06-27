الطائي: الكاظمي اتجه للتصعيد ضد الفصائل لأنها ترفض الحوار وتفتخر بولائها لإيران

أكد المحلل السياسي، مجاهد الطائي، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اتجه للتصعيد ضد الفصائل، لأنها ترفض الحوار وتفتخر بولائها لإيران.



وقال الطائي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "العملية التي قام بها جهاز مكافحة الإرهاب تمثل صراعا حقيقيا بين منظمة اللا دولة التي تدعمها طهران وتوظفها لمصالحها، وبين منظومة الدولة التي تدعمها واشنطن وتراها مسارا لتقويض نفوذ طهران في العراق".



وأوضح أن "التصعيد من قبل الحكومة في هذا التوقيت الذي من المفترض أن تكون فيه حكومة تهدئة، هو للدفع باتجاه الحل السياسي، لأن هذه الجماعات ترفض حتى الحوار وتأتمر بأوامر إيرانية وتفتخر بذلك".



وأضاف أن "الجماعات المسلحة لن تصمت على هذه الاعتقالات وستستمر بحالة التهديد والوعيد وإطلاق الصواريخ".

