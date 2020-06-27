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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 27 حزيران 2020 02:18 م

وزير الزراعة يعتبر الاكتفاء من الحنطة والشعير تحقيقا للأمن الغذائي !

الحنطة والشعير

اعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، عن تحقيق العراق " الامن الغذائي"  لاول مرة في تاريخه، فيما اكد قرب تصدير مليون طن من الشعير.

وقال الخفاجي في تصريح صحفي :" ان  العراق استطاع تحقيق الامن الغذائي لاول في تاريخه وذلك بعد تحقيق الاكتفاء من محصولي الحنطة والشعير".

واضاف :" ان  العراق سيبدأ بتصدير نحو مليون طن من محصول الشعير خلال الفترة المقبلة" ، مشيرا الى :" قرب انعقاد اجتماع مع وزير المالية بخصوص الاسراع بصرف مستحقات الفلاحين ".

وبشأن حرائق الاراضي الزراعية، اوضح الوزير :"  ان  مجموع الاراضي الزراعية التي تعرضت الى الحرق ،  30 الف دونم  من اصل 15 مليونا  شملتها الزراعة هذا الموسم ".
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