وزير الزراعة يعتبر الاكتفاء من الحنطة والشعير تحقيقا للأمن الغذائي !



اعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، عن تحقيق العراق " الامن الغذائي" لاول مرة في تاريخه، فيما اكد قرب تصدير مليون طن من الشعير.



وقال الخفاجي في تصريح صحفي :" ان العراق استطاع تحقيق الامن الغذائي لاول في تاريخه وذلك بعد تحقيق الاكتفاء من محصولي الحنطة والشعير".



واضاف :" ان العراق سيبدأ بتصدير نحو مليون طن من محصول الشعير خلال الفترة المقبلة" ، مشيرا الى :" قرب انعقاد اجتماع مع وزير المالية بخصوص الاسراع بصرف مستحقات الفلاحين ".



وبشأن حرائق الاراضي الزراعية، اوضح الوزير :" ان مجموع الاراضي الزراعية التي تعرضت الى الحرق ، 30 الف دونم من اصل 15 مليونا شملتها الزراعة هذا الموسم ".