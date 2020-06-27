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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 27 حزيران 2020 02:16 م

نائبة : بغداد وأربيل شريكتان في تحمل مسؤولية التوغل التركي

يسرى رجب

حملت  النائبة المستقلة يسرى رجب، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مسؤولية استمرار القصف التركي لقرى واحياء داخل اقليم كردستان، معتبرة حكومتي بغداد واربيل :" شريكتين في الاستهداف التركي للمدنيين العراقيين".

وقالت رجب في تصريح  صحفي :" ان حكومة بغداد المركزية ساكتة عما يجري من توغل خارجي داخل الاراضي العراقية ، وهي شريكة لحكومة اربيل  في تحمل مسؤولية ما يحصل من استهداف تركي للمواطنين الاكراد العزل دون اتخاذ اجراءات رادعة ".

واضافت :" ان الحكومة الاتحادية تقف عاجزة امام التدخل العسكري التركي السافر ،ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتحمل المسؤولية كاملة عما يتعرض له ابناء القرى والمدن"، مؤكدة :" ان من الواجب على حكومة الكاظمي حماية ابنائها وعدم السماح لاية  دولة بالتعدي عليهم تحت اية  ذريعة ".
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