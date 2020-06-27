المسعودي : خلايا الازمة من اسباب انتشار كورونا

كشف النائب عن محافظة كربلاء رياض المسعودي، عن ابرز العوامل التي ادت الى انتشار فايروس كورونا في المحافظة، مؤكدا :" ان استخفاف الحكومة الاتحادية وخلية الازمة المحلية يعتبر هو الاخر احد اسباب الفشل في التصدي لكورونا".



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" في الوقت الذي نرى فيه مكافحة فايروس كورونا بالعديد من الدول ، نجد الوضع في العراق غير ذلك تماما بسبب خلايا الازمة المنتشرة في عموم المحافظات ".



واضاف :" ان “تزايد الاصابات بفايروس كورونا في كربلاء ليس بمعزل عن المحافظات الاخرى ، والتقصير كان في الحكومة الاتحادية منذ اكتشاف المرض" ، مشيرا الى :" ان تشكيل خلية ازمة في كل محافظة قرار غير صائب، فضلا عن تأخر او عدم ارسال الاموال بحجة عدم اقرار موازنة ٢٠٢٠ ، بالرغم من وصول مساعدات لا تقل عن ١٠٠ مليار دينار ".



ولفت المسعودي الى :" ان الادارة المحلية في كربلاء هي جزء من ازمة كورونا واسهمت بشكل كبير في انتشار الوباء بسبب عدم اتخاذ اجراءات وقائية رادعة ".

