برهم صالح .. هل كان على علم بعملية مداهمة مقر ميليشيا كتائب حزب الله ؟

اعلنت صحيفة محلية ، عن قيام رئيس الجمهورية برهم صالح باستبدال مقر اقامته قبل 10 ايام من عملية مداهمة قوات مكافحة الارهاب مقر ميليشيا كتائب حزب الله جنوبي بغداد .

وحسب صحيفة "العالم الجديد" الالكترونية ، فان رئيس الجمهورية برهم صالح استبدل ، قبل 10 ايام من العملية بالتحديد ، مقر اقامته من قصر السندباد المطل على نهر دجلة ،والمقابل لمنطقة البو عيثة في الدورة، حيث مقر كتائب حزب الله ، الى قصر الايام القريب من قصر الزقورة داخل المنطقة الخضراء".



واضافت :" ان صالح انتقل الى المنطقة الخضراء ، عملا وسكنا، فيما بقيت مكاتب ديوان الرئاسة في المقر السابق ".



واشارت الصحيفة الى :" ان انتقال صالح يثير الكثير من الاسئلة ، وقد يكون تحسبا لرد فعل عنيف قد تقدم عليه كتائب حزب الله بعد مهاجمة مقرها الرئيس، او اي استهداف آخر لها ".

