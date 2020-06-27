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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
السبت، 27 حزيران 2020 02:05 م

برهم صالح .. هل كان على علم بعملية مداهمة مقر ميليشيا كتائب حزب الله ؟

صالح
اعلنت صحيفة  محلية ، عن قيام رئيس الجمهورية برهم صالح باستبدال مقر اقامته قبل 10 ايام من عملية مداهمة قوات مكافحة الارهاب  مقر ميليشيا كتائب حزب الله  جنوبي بغداد .
وحسب  صحيفة "العالم الجديد" الالكترونية ، فان رئيس الجمهورية برهم صالح استبدل ، قبل 10 ايام من العملية بالتحديد ، مقر اقامته من قصر السندباد المطل على نهر دجلة ،والمقابل لمنطقة البو عيثة في الدورة، حيث مقر كتائب حزب الله ، الى قصر الايام القريب من قصر الزقورة داخل المنطقة الخضراء".

واضافت :" ان صالح انتقل الى المنطقة الخضراء ، عملا وسكنا، فيما بقيت مكاتب ديوان الرئاسة في المقر السابق ".

واشارت الصحيفة الى :" ان انتقال صالح يثير الكثير من الاسئلة ،  وقد يكون  تحسبا لرد فعل عنيف قد تقدم عليه كتائب حزب الله بعد مهاجمة مقرها الرئيس، او اي استهداف آخر لها ".
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