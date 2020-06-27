نقيب الصحفيين : إصابة 40 صحفياً بكورونا وحالة أغلبهم مستقرة

اعلن نقيب الصحفيين مؤيد اللامي اصابة اربعين اعلاميا بفايروس كورونا مشيراً الى احتمالية نقل المصابين الى خارج العراق لتلقي العلاج اللازم،..

وقال اللامي في تصريح صحفي ان حالة مراسل قناة الرشيد بالبصرة علي عدنان مستقرة لغاية الان وانه جرى اتصال للاطمئنان على صحته وعلى عوائل الاسرة الصحفية وتهيئة كافة مستلزمات الصحية من اجهزه تنفس وعلاجات مشيرا الى ان البنى التحتية لوزارة الصحة ليس بالمستوى المطلوب ، منوها الى العمل على فتح مستشفى خاص للصحفيين اذا اقتضى الامر...