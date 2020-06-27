الاقتصاد والاستثمار النيابية: القضاء على البطالة مرهون بتنشيط القطاع الخاص

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن تنشيط القطاع الخاص يحلّ المشكلة الاقتصادية وسيسهم في القضاء على البطالة.



وقال عضو اللجنة مازن الفيلي في تصريح صحفي: إن"تنشيط القطاع الخاص سيسهم في امتصاص البطالة ويحلّ المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد"، لافتاً إلى أن"تنشيط القطاع الخاص عبر تشغيل المعامل والمصانع والقطاع الزراعي ،سيؤدي الى توفير فرص عمل للخريجين ،ويسهم في القضاء على البطالة ويحل المشكلة الاقتصادية الراهنة".



وأضاف أن"رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اشتكى خلال لقائه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية من ترهل أعداد الموظفين ،لأن أعدادهم تفوق حاجة وزارات الدولة ومؤسساتها" ، ودعا "لتنشيط القطاع الخاص لاستيعاب الخريجين الجدد".



وتابع أنه"في حال ظهرت مؤشرات وقرارات حكومية تهدف لتحسين نمو الاقتصاد الوطني وتعدد مصادره ،بدلاً من الاعتماد على النفط فإنه يمكن أن تتضح ملامح انتعاش الاقتصاد خلال 3 أشهر أو أكثر".