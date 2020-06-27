زيباري: التوغل التركي في زاخو وإحياء مزاعم الموصل تطور جيوسياسي خطير

عدّ القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، التوغل العسكري التركي الأخير في قضاء زاخو، التابع لمحافظة دهوك في إقليم كردستان، "تطوراً جيوسياسياً خطيراً".



وقال زيباري في تغريدة له بموقع تويتر إن "التوغل العسكري التركي في منطقة زاخو هو تطور جيوسياسي خطير للغاية".



وأضاف زيباري أن "شدة الهجوم مقلقة"، موضحاً أن "دعوات القادة الأتراك لإحياء المزاعم التاريخية للموصل هي أكثر إثارة للقلق".



وكانت تركيا قامت بعملية إنزال جوي في جبل خامتير بقضاء زاخو بمحافظة دهوك امس الجمعة، حيث نقلت المزيد من جنودها إلى المنطقة الواقعة على بعد 5 كلم عن ثكنة عسكرية لقوات حرس الحدود في قرية شرانش.