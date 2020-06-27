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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 27 حزيران 2020 01:39 م

نصيف تدعو الكاظمي لملاحقة حيتان الفساد والمافيات التي تلاعبت بقوت الشعب

نصيف
ثمنت النائبة عالية نصيف جهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مكافحة وباء كورونا انطلاقاً من مبدأ الشعب أولاً، ومن ضمنها إيعازه بإرسال شحنات طبية وإنسانية عاجلة وصلت جواً الى الناصرية ومناطق اخرى، داعية إياه الى تعزيز هذه الخطوات من خلال التحرك في الوقت ذاته لضرب أوكار الفساد . 

وقالت في بيان اليوم، أنه :" في الوقت الذي نشيد فيه بخطوات الكاظمي وجهوده في مكافحة وباء كورونا باعتبار أن مواجهة الجائحة له الأولوية حالياً وفق مبدأ الشعب أولاً، ومن ضمنها ايعازه بإرسال مساعدات طبية وإنسانية عاجلة وصلت جواً الى الناصرية ومناطق أخرى، نرى ضرورة أن يتحرك في الوقت ذاته لملاحقة الفاسدين الذين هم السبب فيما وصل إليه العراق اليوم، وضرب أوكار الفساد باستخدام أدواته ". 

وبينت نصيف :" ان أي تحرك من قبله نحو ملاحقة حيتان الفساد وكبار المافيات الذين تلاعبوا بقوت الشعب، سيجعل الجماهير تلتف حوله وتدعمه وتسانده، وهذه الخطوة بحاجة إلى قرارات جريئة تضمن تطبيق العدالة دون الاكتراث إلى أية ضغوطات سياسية، بالإضافة إلى ضرورة قيامه بإعادة تقييم المناصب القيادية.
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