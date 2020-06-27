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السبت, 27 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 27 حزيران 2020 01:30 م

الكاظمي يوجه بإرسال طائرة عسكرية إلى باكستان لإعادة طلاب عراقيين

مصطفى الكاظمي

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بإرسال طائرة عسكرية من نوع C130إلى باكستان لنقل عدد من الطلاب العراقيين الدارسين هناك مع عائلاتهم إلى العراق بعد مناشدتهم إلى الحكومة العراقية بإجلاءهم إلى بلادهم بسبب جائحة كورونا.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول في بيان، إنه وبإشراف مباشر من قبل وزير الدفاع رئيس أركان الجيش، ومن خلال التنسيق مع وزارة الخارجية وخلية الأزمة الوطنية والحكومة الباكستانية والسفارة العراقية في باكستان، حصلت الموافقات الأصولية على نقلهم بالطائرة العسكرية مساء  أمس الجمعة إلى العاصمة بغداد وتم إجراء الفحوصات اللازمة وإتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

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