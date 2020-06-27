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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 27 حزيران 2020 01:25 م

المسعودي: الحكومة فشلت بالتصدي لفايروس كورونا

رياض المسعودي
أكد النائب عن محافظة كربلاء رياض المسعودي، أن استخفاف الحكومة الاتحادية وخلية الأزمة المحلية يعتبر هو الآخر أحد أسباب الفشل في التصدي لكورونا.

وقال المسعودي في تصريح صحفي، إنه في الوقت الذي نرى فيه مكافحة فيروس كورونا بالعديد من الدول نجد أن الوضع في العراق غير ذلك تماما بسبب خلايا الأزمة المنتشرة في عموم المحافظات.

وأضاف أن تزايد الإصابة بفيروس كورونا  في كربلاء ليس بمعزل عن بقية المحافظات والتقصير كان في الحكومة الاتحادية منذ اكتشاف المرض.
وأشار إلى أن تشكيل خلية أزمة في كل محافظة قرار غير صائب، فضلا عن تأخر عدم إرسال الأموال بحجة عدم إقرار موازنة ٢٠٢٠ بالرغم من وصول مساعدات لا تقل عن ١٠٠ مليار دينار.

ولفت المسعودي وهو نائب عن تحالف سائرون إلى أن الإدارة  المحلية في كربلاء هي جزء من أزمة كورونا وساهمت بشكل كبير في انتشار الوباء بين أبناء الشعب العراقي بسبب عدم اتخاذ إجراءات وقائية رادعة.
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