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السبت, 27 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 27 حزيران 2020 01:12 م

كورونا يتوحش في إيران.. إصابة 20٪؜ من المواطنين بالعاصمة طهران

كورونا

لازال فيروس كورونا المستجد، يفتك بإيران التي اتخذت قرارها بفتح جميع الأنشطة الاقتصادية في البلاد، على الرغم من تصاعد تفشي الجائحة لتدفع العاصمة طهران من هذا القرار ثمناً غالياً من تصاعد الإصابات بالوباء المستجد.

إذ شهدت العاصمة ارتفاعاً غير مسبوق في عدد حالات الإصابات التي تراوحت بين (14-20%)، وهو ما أكده على رضا زالي، رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران.

وتعكس تلك الأرقام قفزة جديدة في عدد الإصابات التي تقد بتلك النسبة لتبلغ مليونين و600 مصاب بفيروس كورونا في طهران، وهو ما يعادل 10 أضعاف الإحصائات الرسمية للمصابين في جميع إيران.

وتعد العاصمة طهران من أكثر العواصم تلوثاً في الهواء بين باقى المحافظات مما ساهم في زيادة عدد المصابين بفيروس كوورنا إلى جانب عدداً كبيراً من الأمراض المزمنة التي يعاني منها الشعب الإيراني.

ويشكل سكان العاصمة طهران ما يقرب من 13 مليون نسمة، أي ما يعادل 10 أضعاف.

ومن المقرر أن تعلن اليوم، السبت، طهران عدداً جديداً من الإصابات التي باتت ترتفع في البلاد بصورة كبيرة، وفقاً لعلى رضا أفشار، مستشار وزير الصحة الإيراني، والذي أكد أن تلك الإحصائات المنتظر إعلانها، ستكون بناء على قرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورنا.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق إرتفاع إجمالي الإصابات إلى 217724 شخصًا حتى الآن، علمًا أن الإحصاءات الرسمية لوفيات كورونا ارتفعت أكثر من ضعفين، مقارنة بشهر مايو الماضي.
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