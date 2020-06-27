​ ضبط أكثر من نصف كغم غرام مخدرات بالبصرة بعد تبادل إطلاق نار مع مروجها

ضبطت قوات قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة كمية من المخدرات بعد تبادل إطلاق نار مع أحد المروجين لتلك المواد.

وقالت قيادة شرطة البصرة في بيان إنه وبعد توفر معلومات حول احد مروجي المخدرات في منطقة كرمة علي، تم على الفور تشكيل قوة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة والتعرف على مكان تواجده وبعد مطاردته وتبادل لإطلاق النار معه لاذ بالفرار مستغلاً وعورة المنطقة تاركاً عجلته، و بعد تفتيشها ضبط بداخلها كمية من المواد المخدرة تقدر ب (650) غرام،



ودعا البيان "ابناء محافظة البصرة الى تقديم اي معلومات من شأنها ان تساعد بالقبض على امثاله.



