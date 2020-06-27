الكربولي: الواقع الصحي المزري في العراق يحتاج ثورة إدارية

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع، النائب محمد الكربولي، أن الواقع الصحي المزري في العراق يحتاج ثورة إدارة تتناسب مع حجم الخراب وحاجة الناس.



وقال الكربولي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر": إن "الواقع الصحي المزري في العراق يحتاج ثورة إدارية تتناسب مع حجم الخراب وحاجة الناس، أما التحجج بضعف الامكانات المالية فإن ما رصدته الحكومات المتعاقبة لوزارتي الصحة والكهرباء يفوق ما رصد لغيرها".



وأضاف "لغاية الان لم نرى من الوزير اي بادرة لتغيير الواقع الصحي للبلد سوى صفقات مشبوهة.. وعلى رئيس الوزراء تحمل مسؤولية وزرائه"، منهياً تغريدته بهاشتاج: "#أقيلوا_وزير_الصحة".

