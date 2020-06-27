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السبت, 27 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 27 حزيران 2020 12:31 م

إثيوبيا توافق على تأجيل ملء خزان سد النهضة لحين التوصل لاتفاق يرضي الجميع

سد النهضة
أعلنت مصر والسودان موافقة إثيوبيا على تأجيل البدء في ملء خزان سد النهضة المثير للجدل، حتى التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاثة في هذا الشأن.

وجاء ذلك عقب قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، فقد اتُفق في ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح المتحدث أن التوافق يشمل الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.

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