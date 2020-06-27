محافظ واسط يدعو لفرض حظر التجوال الشامل بين المحافظات دون استثناء

دعا محافظ واسط محمد جميل المياحي، وزارة الصحة لفرض حظر التجوال الشامل بين المحافظات دون استثناء.

وقال المياحي في بيان ان "تنفيذ الحظر الصحي في محافظات دون أخرى لن ينفع بسبب عملية التداخل والتواصل بين المحافظات.



ولفت المياحي الى، ان "لا فائدة من حظر التجوال في المحافظات المجاورة لبغداد وهي أبوابها وطرقها مفتوحة على المحافظات المجاورة، وهناك آلاف من العجلات تقف في مداخل المحافظات التي يطبق فيها حظر التجوال.