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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 27 حزيران 2020 12:00 م

يوفنتوس يعزز صدارته للدوري الإيطالي بعد الفوز على ليتشي

يوفنتوس
عزز فريق يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على ليتشي 4-0 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله باولو ديبالا في الدقيقة 53، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، ثم أضاف غونزالو هيغواين الهدف الثالث في الدقيقة 83، قبل أن يختتم ماتياس دي ليخت أهداف يوفنتوس في الدقيقة 85.

وشهدت المباراة طرد فابيو لوتشيوني لاعب ليتشي في الدقيقة 31.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه إلى 23 هدفاً في الدوري، بفارق أربعة أهداف خلف شيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو، متصدر ترتيب الهدافين.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط أمام لاتسيو، الذي يواجه فيورنتينا غداً السبت، فيما توقف رصيد ليتشي عند 25 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف جنوى الذي يواجه بريشيا غداً السبت.



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