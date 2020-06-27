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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 27 حزيران 2020 11:59 ص

نائب يحذر من انهيار الوضع الصحي في ميسان بسبب كورونا

كورونا في العراق
 حذر  عضو كتلة سائرون في البرلمان عن محافظة ميسان النائب " علي سعدون اللامي " ، ، من انهيار الوضع الصحي وفقدان السيطرة في المحافظة بعد ارتفاع عدد الأصابات غير المسبوق . 

وقال " اللامي " بان الموقف الوبائي من جراء تفشي وباء فيروس كورونا ، خطير جدا وارقام الإصابات مخيفة ، مطالباً ، خلية الأزمة في ميسان بان يكون حظر التجوال فعليا واكثر صرامة . 

وانتقد " آلية تطبيق الحظر طلية الفترة الماضية والتي سمحت للأسواق وعيادات الاطباء بالعمل مع كثرة الاستثناءات   التي  تسببت بالنتائج الحالية ، داعياً، خلية الأزمة والجهات الأمنية إلى فرض حظر شامل لمدة أسبوع لتقليل التلامس و الاختلاط . 

وأكد " اللامي "  ضرورة عمل خلية الأزمة بجدية و اتخاذ إلاجراءات التي تسهم في حماية أرواح المواطنين فوراً ، مبينا ان  أي جهه لا تؤدي واجبها بالشكل الصحيح سنطالب بإقالتها  داعيا  الحكومة المركزية ان ترسل لجان طبية مختصة  إلى ميسان بعد زيادة الإصابات.
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