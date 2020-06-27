نائب يحذر من انهيار الوضع الصحي في ميسان بسبب كورونا

حذر عضو كتلة سائرون في البرلمان عن محافظة ميسان النائب " علي سعدون اللامي " ، ، من انهيار الوضع الصحي وفقدان السيطرة في المحافظة بعد ارتفاع عدد الأصابات غير المسبوق .



وقال " اللامي " بان الموقف الوبائي من جراء تفشي وباء فيروس كورونا ، خطير جدا وارقام الإصابات مخيفة ، مطالباً ، خلية الأزمة في ميسان بان يكون حظر التجوال فعليا واكثر صرامة .



وانتقد " آلية تطبيق الحظر طلية الفترة الماضية والتي سمحت للأسواق وعيادات الاطباء بالعمل مع كثرة الاستثناءات التي تسببت بالنتائج الحالية ، داعياً، خلية الأزمة والجهات الأمنية إلى فرض حظر شامل لمدة أسبوع لتقليل التلامس و الاختلاط .



وأكد " اللامي " ضرورة عمل خلية الأزمة بجدية و اتخاذ إلاجراءات التي تسهم في حماية أرواح المواطنين فوراً ، مبينا ان أي جهه لا تؤدي واجبها بالشكل الصحيح سنطالب بإقالتها داعيا الحكومة المركزية ان ترسل لجان طبية مختصة إلى ميسان بعد زيادة الإصابات.