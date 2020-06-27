الصحة النيابية: العلاج العراقي لكورونا سيصنع في كردستان

اكد عضو لجنة الصحة والبيئة النائب سلمان الغريباوي انه سيتم الاسبوع المقبل تصنيع علاج عراقي مماثل للعلاج الروسي يساعد على تقليل حجم الاصابات بفيروس كورونا.



وقال الغريباوي في بيان " إن “العلاج العراقي المماثل للعلاجي الروسي سيساعد على تقليل حجم الاصابات بفيروس كورونا”، مشيراً إلى أن “العلاج العراقي سيتم تصنيعه في إقليم كردستان”.



وأضاف، أن “الحظر الامني وتقييد حركة المواطنين غير صحيح وعلى الحكومة العراقية ايجاد البدائل وتوفير المستلزمات الصحية الضرورية (الاوكسجين ، الكمامات والمعقمات والاجهزة الطبية)، ووزارة الصحة تتحمل المسؤولية الكاملة في تزايد نسبة الاصابات”.

واشار الى ان “المستشفيات العراقية تفتقر الى أبسط الخدمات الضرورية واغلبها متهالكة ولا تصلح للعمل الصحي”.

واوضح الغريباوي، أن “الفساد الاداري وهدر الاموال الطائلة في الحكومات السابقة وعدم التخطيط الاستراتيجي لبناء مستشفيات صحية ذات مواصفات عالمية السبب الرئيسي في وصول العراق الى هذه المرحلة المأساوية التي نعيشها اليوم مع شديد الاسف”..