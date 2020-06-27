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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 27 حزيران 2020 11:55 ص

المونيتر: النجيفي فتح قنوات اتصال مباشرة مع الكاظمي من أجل تسوية ملفه القضائي وعودته إلى الموصل

اثيل-النجيفي

كشفت صحيفة "المونيتر" الأمريكية، عن أن محافظ نينوى السابق آثيل النجيفي المدان بالفساد والإهمال في سقوط الموصل عام 2014 بيد داعش سيعود إلى العراق في حال تسوية الملفات المتعلقة به.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في تحالف القوى لم يتم الكشف عن هويته، أن النجيفي فتح قنوات اتصال مباشرة مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من أجل تسوية ملفه القضائي وعودته السياسية إلى الموصل.

ولفتت الصحيفة إلى أن عودة العيساوي والنجيفي  وزعماء آخرين … محاولة لإحياء مشروع سني جديد، مبينة أن الحديث يتركز الآن على قادة سنّة آخرين ، مثل طارق الهاشمي وعلي حاتم السليمان ، اللذين سيكونان قادرين على العودة في حال تم التوصل إلى تسوية في ملف العيساوي ، مع مراعاة أن الملف يدور حوله بشكل أساسي وأنه كان وراء مظاهرات 2013 بعد ان سلم العيساوي نفسه للقضاء العراقي.

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