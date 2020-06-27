بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 27 حزيران 2020
آخر الأخبار
خارطة طريق برلمانية لاحتواء أزمة العراق الاقتصادية وإنقاذ البلاد من حيتان الفساد المتنفذة ذي قار تسجل 19 وفاة و157 إصابة جديدة بفايروس كورونا الكاظمي يوجه بإرسال طائرة عسكرية إلى باكستان لإعادة طلاب عراقيين المسعودي: الحكومة فشلت بالتصدي لفايروس كورونا الكربولي: الواقع الصحي المزري في العراق يحتاج ثورة إدارية إثيوبيا توافق على تأجيل ملء خزان سد النهضة لحين التوصل لاتفاق يرضي الجميع السفارة الأمريكية تنشر تقريرا عن هجمات داعش الإرهابي في العراق محمد السوداني: لم أكلف بأي منصب تنفيذي يوفنتوس يعزز صدارته للدوري الإيطالي بعد الفوز على ليتشي المونيتر: النجيفي فتح قنوات اتصال مباشرة مع الكاظمي من أجل تسوية ملفه القضائي وعودته إلى الموصل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 27 حزيران 2020 11:54 ص

نائب يطالب رئيس الوزراء بتأليف لجان حقيقية لمتابعة خلايا الأزمة وتقييم أعمالها بالمحافظات

مصطفى الكاظمي
طالب النائب عن تحالف / سائرون / مضر خزعل السلمان  رئيس مجلس الوزراء بتأليف لجان مختصة لمتابعة وتقييم أعمال خلايا الازمة في المحافظات بأسرع وقت ممكن للوقوف على جاهزيتها لمواجهة وباء كورونا.

وقال السلمان  في بيان صحفي انه " اصبح من الضروري الأسراع بمتابعة وتقييم إجراءات مديريات الصحة وخلايا الازمة في المحافظات واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتخفيف من شدة تفشي الوباء ، مؤكدا " ان على رئيس مجلس الوزراء تأليف لجان حقيقية ومختصة وتحت اشرافه المباشر تضم خبراء في المجالين الصحي والوبائي لمتابعة ألاعمال والاشراف عليها ".

 واضاف " ان من الضروري ان تضم اللجان أساتذة واطباء بعلم النفس لمتابعة المصابين  للتخفيف عنهم ورفع معنوياتهم وتسهيل الإجراءات العلاجية "، مشدداً  على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف عن كاهل المواطنين أصحاب الدخل المحدود وتزويدهم بما يسد حاجتهم ويضمن حياتهم دون المساس بكرامتهم ".

واشار السلمان" الى أن رئيس مجلس الوزراء يدعي بأن من أهم أسباب قبوله تولي مهام السلطة التنفيذية هم المعوزون من ابناء الشعب العراقي "، مضيفاً" يجب عليه ان يكون صادقاً مع الشعب وينتزع حقوق أبنائه المسلوبه من الفاسدين ومصاصي قوت الفقراء وتوزيعها على مستحقيها بمنتهى العدالة".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الحنطة والشعير

وزير الزراعة يعتبر الاكتفاء من الحنطة والشعير تحقيقا للأمن الغذائي ! 27 حزيران 2020 02:18 م

يسرى رجب

نائبة : بغداد وأربيل شريكتان في تحمل مسؤولية التوغل التركي 27 حزيران 2020 02:16 م

رياض-المسعودي (1)

المسعودي : خلايا الازمة من اسباب انتشار كورونا 27 حزيران 2020 02:13 م

صالح

برهم صالح .. هل كان على علم بعملية مداهمة مقر ميليشيا كتائب حزب الله ؟ 27 حزيران 2020 02:05 م

هوشيار زيباري

زيباري: التوغل التركي في زاخو وإحياء مزاعم الموصل تطور جيوسياسي خطير 27 حزيران 2020 01:44 م

نصيف

نصيف تدعو الكاظمي لملاحقة حيتان الفساد والمافيات التي تلاعبت بقوت الشعب 27 حزيران 2020 01:39 م

الكاظمي

مصدر مقرب : الكاظمي سيوجه ضربات إصلاحية جديدة خلال الأيام القادمة 27 حزيران 2020 01:36 م

مصطفى الكاظمي

الكاظمي يوجه بإرسال طائرة عسكرية إلى باكستان لإعادة طلاب عراقيين 27 حزيران 2020 01:30 م

التعليقات