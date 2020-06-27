نائب يطالب رئيس الوزراء بتأليف لجان حقيقية لمتابعة خلايا الأزمة وتقييم أعمالها بالمحافظات

طالب النائب عن تحالف / سائرون / مضر خزعل السلمان رئيس مجلس الوزراء بتأليف لجان مختصة لمتابعة وتقييم أعمال خلايا الازمة في المحافظات بأسرع وقت ممكن للوقوف على جاهزيتها لمواجهة وباء كورونا.



وقال السلمان في بيان صحفي انه " اصبح من الضروري الأسراع بمتابعة وتقييم إجراءات مديريات الصحة وخلايا الازمة في المحافظات واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتخفيف من شدة تفشي الوباء ، مؤكدا " ان على رئيس مجلس الوزراء تأليف لجان حقيقية ومختصة وتحت اشرافه المباشر تضم خبراء في المجالين الصحي والوبائي لمتابعة ألاعمال والاشراف عليها ".



واضاف " ان من الضروري ان تضم اللجان أساتذة واطباء بعلم النفس لمتابعة المصابين للتخفيف عنهم ورفع معنوياتهم وتسهيل الإجراءات العلاجية "، مشدداً على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف عن كاهل المواطنين أصحاب الدخل المحدود وتزويدهم بما يسد حاجتهم ويضمن حياتهم دون المساس بكرامتهم ".



واشار السلمان" الى أن رئيس مجلس الوزراء يدعي بأن من أهم أسباب قبوله تولي مهام السلطة التنفيذية هم المعوزون من ابناء الشعب العراقي "، مضيفاً" يجب عليه ان يكون صادقاً مع الشعب وينتزع حقوق أبنائه المسلوبه من الفاسدين ومصاصي قوت الفقراء وتوزيعها على مستحقيها بمنتهى العدالة".