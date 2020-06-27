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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 27 حزيران 2020 11:46 ص

نائب : الحكومة ستطلق رواتب الموظفين لشهر حزيران هذا الأسبوع

رواتب كردستان

 اعلنت اللجنة المالية النيابية، ، ان الحكومة الاتحادية ستطلق رواتب الموظفين لشهر حزيران خلال الاسبوع الجاري.
وقال عضو اللجنة أحمد مظهر الجبوري ، انه "بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لسد العجز المالي لسنة 2020، أصبح الآن كل شيء جاهز امام الحكومة لصرف رواتب الموظفين لشهر حزيران.
وأضاف أن "وزارة المالية ستعطي إيعازا للمصارف بصرف رواتب الموظفين خلال الأسبوع الجاري، وفق الآليات المعتمدة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية بصرف رواتب موظفيها.
وأقر مجلس النواب  يوم الأربعاء مشروع قانون يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز المالي في البلاد.
وصادق رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الخميس، على القانون لتمويل العجز المالي لعام 2020
ويتيح القانون للحكومة اقتراض ٥ مليارات دولار من الخارج  و١٥ تريليون دينار من الداخل  لسد العجز المالي لعام ٢٠٢٠ الجاري.
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