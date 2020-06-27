الكربولي: الحكومة جادة في محاربة "كورونا السياسة" لكنها لم تجد المصل المضاد حتى الآن

رأى رئيس حزب الحل جمال الكربولي، ، ان الحكومة جادة في محاربة "كورونا السياسة" لكنها لم تحد المصل المضاد حتى الان.

وقال الكربولي في تغريدة على حسابه في تويتر، إن "نتائج الفحص الميداني أكدت اليوم وجود كورونا سياسية مدججة بالسلاح تسيطر على رئة العراق.

واضاف ان "الحكومة جادة في محاربة المرض ولكنها لم تجد المصل المضاد لحد الان"، مبيناً أن "رحلة علاج البلد من الفيروسات السياسية المسلحة طويلة، ولكنها بدأت، ولا بد أن تنجح.

واختتم التغريدة بوسم: "#العراق_يناضل_لأجل_الشفاء.