بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 27 حزيران 2020
آخر الأخبار
خارطة طريق برلمانية لاحتواء أزمة العراق الاقتصادية وإنقاذ البلاد من حيتان الفساد المتنفذة ذي قار تسجل 19 وفاة و157 إصابة جديدة بفايروس كورونا الكاظمي يوجه بإرسال طائرة عسكرية إلى باكستان لإعادة طلاب عراقيين المسعودي: الحكومة فشلت بالتصدي لفايروس كورونا الكربولي: الواقع الصحي المزري في العراق يحتاج ثورة إدارية إثيوبيا توافق على تأجيل ملء خزان سد النهضة لحين التوصل لاتفاق يرضي الجميع السفارة الأمريكية تنشر تقريرا عن هجمات داعش الإرهابي في العراق محمد السوداني: لم أكلف بأي منصب تنفيذي يوفنتوس يعزز صدارته للدوري الإيطالي بعد الفوز على ليتشي المونيتر: النجيفي فتح قنوات اتصال مباشرة مع الكاظمي من أجل تسوية ملفه القضائي وعودته إلى الموصل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 27 حزيران 2020 11:42 ص

مطالبات في الديوانية بالكشف عن قتلة المتظاهرين وإحالتهم للقضاء

الديوانية
طالب ذوو شهداء التظاهرات في الديوانية بالكشف عن قتلة المتظاهرين وإظهار هوياتهم وإحالتهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وقالوا في بيان إن مطالبنا تتضمن تحديد موعد للانتخابات المبكرة ونزيهة تلبي مطالب الشعب وإنهاء عمل مجالس المحافظات، بالاضافة الى إكمال معاملات الشهداء وشمولهم في الحقوق والمستحقات وعدم تأخيرها، فضلا عن إعفاء مدراء الدوائر الذين يشوبهم الفساد المالي والإداري وابعاد الدوائر عن المحاصصة السياسية والحزبية ونقل لجنة ضحايا الإرهاب والتعويضات لمبنى المحافظة للحفاظ على اللجنة من الابتزاز وشبهات الفساد.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الحنطة والشعير

وزير الزراعة يعتبر الاكتفاء من الحنطة والشعير تحقيقا للأمن الغذائي ! 27 حزيران 2020 02:18 م

يسرى رجب

نائبة : بغداد وأربيل شريكتان في تحمل مسؤولية التوغل التركي 27 حزيران 2020 02:16 م

رياض-المسعودي (1)

المسعودي : خلايا الازمة من اسباب انتشار كورونا 27 حزيران 2020 02:13 م

صالح

برهم صالح .. هل كان على علم بعملية مداهمة مقر ميليشيا كتائب حزب الله ؟ 27 حزيران 2020 02:05 م

هوشيار زيباري

زيباري: التوغل التركي في زاخو وإحياء مزاعم الموصل تطور جيوسياسي خطير 27 حزيران 2020 01:44 م

نصيف

نصيف تدعو الكاظمي لملاحقة حيتان الفساد والمافيات التي تلاعبت بقوت الشعب 27 حزيران 2020 01:39 م

الكاظمي

مصدر مقرب : الكاظمي سيوجه ضربات إصلاحية جديدة خلال الأيام القادمة 27 حزيران 2020 01:36 م

مصطفى الكاظمي

الكاظمي يوجه بإرسال طائرة عسكرية إلى باكستان لإعادة طلاب عراقيين 27 حزيران 2020 01:30 م

التعليقات