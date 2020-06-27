مطالبات في الديوانية بالكشف عن قتلة المتظاهرين وإحالتهم للقضاء

طالب ذوو شهداء التظاهرات في الديوانية بالكشف عن قتلة المتظاهرين وإظهار هوياتهم وإحالتهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقالوا في بيان إن مطالبنا تتضمن تحديد موعد للانتخابات المبكرة ونزيهة تلبي مطالب الشعب وإنهاء عمل مجالس المحافظات، بالاضافة الى إكمال معاملات الشهداء وشمولهم في الحقوق والمستحقات وعدم تأخيرها، فضلا عن إعفاء مدراء الدوائر الذين يشوبهم الفساد المالي والإداري وابعاد الدوائر عن المحاصصة السياسية والحزبية ونقل لجنة ضحايا الإرهاب والتعويضات لمبنى المحافظة للحفاظ على اللجنة من الابتزاز وشبهات الفساد.

