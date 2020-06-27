بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 27 حزيران 2020
آخر الأخبار
خارطة طريق برلمانية لاحتواء أزمة العراق الاقتصادية وإنقاذ البلاد من حيتان الفساد المتنفذة ذي قار تسجل 19 وفاة و157 إصابة جديدة بفايروس كورونا الكاظمي يوجه بإرسال طائرة عسكرية إلى باكستان لإعادة طلاب عراقيين المسعودي: الحكومة فشلت بالتصدي لفايروس كورونا الكربولي: الواقع الصحي المزري في العراق يحتاج ثورة إدارية إثيوبيا توافق على تأجيل ملء خزان سد النهضة لحين التوصل لاتفاق يرضي الجميع السفارة الأمريكية تنشر تقريرا عن هجمات داعش الإرهابي في العراق محمد السوداني: لم أكلف بأي منصب تنفيذي يوفنتوس يعزز صدارته للدوري الإيطالي بعد الفوز على ليتشي المونيتر: النجيفي فتح قنوات اتصال مباشرة مع الكاظمي من أجل تسوية ملفه القضائي وعودته إلى الموصل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 27 حزيران 2020 11:39 ص

وزير الخارجيّة: العراق يتطلع لإبرام علاقات مُتوازنة مع دول الجوار وبقيّة دول المنطقة

فؤاد حسين

تلقّى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اتصالاً هاتفيّاً من وزير الخارجيّة البريطانيّ دومينيك راب  هنأه فيه بمناسبة تسنّمه منصبه وزيراً  للخارجية.

وأكّد الوزير حسب بيان لوزارة الخارجية  عمق العلاقات التاريخيّة بين البلدين، داعياً إلى التعاون الثنائيّ في سائر المجالات، مُشِيداً بمواقف المملكة المتحدة الداعمة للعراق في حربه ضدّ عصابات داعش الإرهابيّة، والتعاون الاقتصاديّ، مُتطلّعاً لإيجاد فرص تعاون جديدة تُساهِم في تحقيق تطلّعات البلدين.

 واشار البيان الى ان الجانبين  تطرقا الى  الحوار الستراتيجيّ بين العراق والولايات المتحده، ونجاح الجولة الأولى،.

  واوضح الوزير  : أنّ العراق سيعمل على خوض مُشاوَرات عميقة، لافتاً إلى أهمّية دعم العراق في هذا المجال في المحافل الدوليّة، مُشدّداً على أنَّ العراق يتطلع لإبرام علاقات مُتوازنة مع دول الجوار، وبقيّة دول المنطقة.

 

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الحنطة والشعير

وزير الزراعة يعتبر الاكتفاء من الحنطة والشعير تحقيقا للأمن الغذائي ! 27 حزيران 2020 02:18 م

يسرى رجب

نائبة : بغداد وأربيل شريكتان في تحمل مسؤولية التوغل التركي 27 حزيران 2020 02:16 م

رياض-المسعودي (1)

المسعودي : خلايا الازمة من اسباب انتشار كورونا 27 حزيران 2020 02:13 م

صالح

برهم صالح .. هل كان على علم بعملية مداهمة مقر ميليشيا كتائب حزب الله ؟ 27 حزيران 2020 02:05 م

هوشيار زيباري

زيباري: التوغل التركي في زاخو وإحياء مزاعم الموصل تطور جيوسياسي خطير 27 حزيران 2020 01:44 م

نصيف

نصيف تدعو الكاظمي لملاحقة حيتان الفساد والمافيات التي تلاعبت بقوت الشعب 27 حزيران 2020 01:39 م

الكاظمي

مصدر مقرب : الكاظمي سيوجه ضربات إصلاحية جديدة خلال الأيام القادمة 27 حزيران 2020 01:36 م

مصطفى الكاظمي

الكاظمي يوجه بإرسال طائرة عسكرية إلى باكستان لإعادة طلاب عراقيين 27 حزيران 2020 01:30 م

التعليقات