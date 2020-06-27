وزير الخارجيّة: العراق يتطلع لإبرام علاقات مُتوازنة مع دول الجوار وبقيّة دول المنطقة

تلقّى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اتصالاً هاتفيّاً من وزير الخارجيّة البريطانيّ دومينيك راب هنأه فيه بمناسبة تسنّمه منصبه وزيراً للخارجية.



وأكّد الوزير حسب بيان لوزارة الخارجية عمق العلاقات التاريخيّة بين البلدين، داعياً إلى التعاون الثنائيّ في سائر المجالات، مُشِيداً بمواقف المملكة المتحدة الداعمة للعراق في حربه ضدّ عصابات داعش الإرهابيّة، والتعاون الاقتصاديّ، مُتطلّعاً لإيجاد فرص تعاون جديدة تُساهِم في تحقيق تطلّعات البلدين.



واشار البيان الى ان الجانبين تطرقا الى الحوار الستراتيجيّ بين العراق والولايات المتحده، ونجاح الجولة الأولى،.



واوضح الوزير : أنّ العراق سيعمل على خوض مُشاوَرات عميقة، لافتاً إلى أهمّية دعم العراق في هذا المجال في المحافل الدوليّة، مُشدّداً على أنَّ العراق يتطلع لإبرام علاقات مُتوازنة مع دول الجوار، وبقيّة دول المنطقة.