ائتلاف الوطنية يدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن لمساعدة العراق بمواجهة وباء كورونا

دعا ائتلاف الوطنية ، الجهات الاممية والدول الاعضاء في مجلس الامن الى مساعدة العراق عن طريق خطوات عاجلة وسريعة لتدارك هذه الانهيارات، ولمنع تحول البلد الى احد اكبر بؤر الوباء في الشرق الاوسط، خصوصاً بعد ان اشارت العديد من التقارير المحلية والعالمية الى خطورة الوضع في المستشفيات.





وقال الائتلاف ، في بيان صحفي ، " لقد تُرِك العراقيون اليوم وحدهم ليواجهوا ثمن الفشل في بناء دولة المواطنة على مدى ١٧ عاماً نتيجة التدخلات الدولية والاقليمية والتي لاتزال قائمة، ما ادى الى عجز كامل في مختلف اجهزة الدولة وفي مقدمتها انهيار النظام الصحي بالكامل، بدليل الانتشار المريع غير المسبوق لوباء كورونا ".



واضاف الائتلاف ، ان " الحكومة العراقية عاجزة عن الاصلاح، او حتى التدخل لمنع الانهيار، والنتيجة ان الخط الاول من الكادر الطبي المتصدي هو اول الضحايا، لعدم توفير الحماية والوقائية اللازمة لهم، وهو ما ادى الى تزايد اعداد الاصابات والوفيات بينهم ".